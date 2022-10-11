МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Турецкие власти не должны допустить обход санкций в отношении России, пишет Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс. Эксперт назвал антироссийские санкции Новой Зеландии символическими

МакГиннесс посетила Анкару на предыдущей неделе, чтобы обсудить с турецкими коллегами вопрос антироссийских санкций. Власти Турции, по ее мнению, поняли, что недопущение использования Таможенного союза ЕС для обхода ограничений в отношении России соответствует их интересам.

Как сообщает газета, европейские чиновники ведут подсчеты, чтобы понять, поставляются ли в Россию подсанкционные товары и материалы.

При этом издание отметило, что не все в Турции уверены в готовности Брюсселя принимать меры в ответ на обход санкций.