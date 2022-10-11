МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Турецкие власти не должны допустить обход санкций в отношении России, пишет Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.

"Флаг Новой Зеландии

Эксперт назвал антироссийские санкции Новой Зеландии символическими

МакГиннесс посетила Анкару на предыдущей неделе, чтобы обсудить с турецкими коллегами вопрос антироссийских санкций. Власти Турции, по ее мнению, поняли, что недопущение использования Таможенного союза ЕС для обхода ограничений в отношении России соответствует их интересам.

Как сообщает газета, европейские чиновники ведут подсчеты, чтобы понять, поставляются ли в Россию подсанкционные товары и материалы.

При этом издание отметило, что не все в Турции уверены в готовности Брюсселя принимать меры в ответ на обход санкций.