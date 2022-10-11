ПАРИЖ, 11 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Нидерландах останется в следующем году на очень высоком уровне, а экономический рост, вероятно, замедлится, сообщает портал NL Times со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ). МВФ спрогнозировал энергодефицит, инфляцию и спад производства в Европе

МВФ прогнозирует, что инфляция в Нидерландах в этом году сохранится на уровне 12%, в следующем году она составит 8%, что сильно повлияет на экономику королевства.

Согласно оценкам фонда, ВВП страны в текущем году вырастет на 4,5%, однако в 2023 году его рост составит лишь 0,8%.

В организации считают, что нынешний энергетический кризис в Европе — не временный, а постоянный. Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша отмечает, что российская спецоперация на Украине спровоцировала "геополитическую перестройку энергоснабжения", а из-за усиления действий РФ в последнее время проблемы, связанные с энергоснабжением в Европе, могут только усугубиться.

Ранее сообщалось, что потребительские цены в Нидерландах в годовом выражении по итогам сентября выросли, по окончательной оценке, до рекордных 14,5% с 12% месяцем ранее.