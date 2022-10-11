ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Военные действия на Украине, рост стоимости жизни и замедление экономики Китая стали тремя главными вызовами в мире, заявил во вторник журналистам главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша. Главный экономист МВФ предрек Европе тяжелые зимы

"Глобальная экономика продолжает сталкиваться со значительными сложностями, вызванными тремя мощными силами: российским вторжением на Украине, кризисом стоимости жизни, вызванным устойчивым и расширяющимся инфляционным давлением, а также замедлением в Китае", — сказал Гуринша на брифинге в рамках презентации доклада МВФ.

Он отметил, что пересмотрев прогноз роста мировой экономики в 2023 году в меньшую сторону, до 2,7%, МВФ ожидает, что замедление будет более обширным. Гуринша добавил, что в странах, на которые приходится треть мировой экономики, ожидается сокращение в 2022 или в 2023 году.

МВФ в октябрьском докладе сохранил прогноз роста мировой экономики на 2022 год на уровне 3,2%, а на 2023 год – понизил на 0,2 процентных пункта, до 2,7%. При этом фонд повысил прогноз мировой инфляции на 2022 год до 8,8% с июльских 8,3%, на 2023 год – до 6,5% с 5,7%.