МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее в 2022 году осуществлять досрочный выкуп судов по лизинговым договорам, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Минпромторг назвал объем потребностей России в строительстве новых судов

"Правительство Российской Федерации постановляет: установить, что при исполнении договоров финансовой аренды (лизинга) морских судов, внутреннего водного транспорта или судов смешанного (река-море) плавания… независимо от срока их действия в 2022 году может осуществляться досрочный выкуп судов, предусмотренный условиями договоров финансовой аренды (лизинга) судов", — говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с 11 октября 2022 года.