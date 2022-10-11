МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Законопроект, регулирующий вопросы передачи движимого и недвижимого имущества на территориях опережающего социально- экономического развития (ТОР) в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) внесен в Госдуму, следует из ее базы данных. Глава Минвостокразвития рассказал о рисках для ТОР на фоне санкций

Документ подготовлен в целях обеспечения эффективного и рационального использования недвижимого и движимого имущества, находящегося в границах ТОР, созданных на территориях ЗАТО (за исключением Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ), а также вовлечения соответствующих объектов в хозяйственный оборот. Его авторами выступили депутаты — члены комитета Госдумы по экономической политике во главе с его председателем Максимом Топилиным и сенатор Константин Долгов.

Законопроект устанавливает порядок передачи управляющей компании ТОР (АО "Атом-ТОР") движимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также порядок распоряжения переданным в ее собственность или аренду движимым имуществом. При этом устанавливается возможность передачи такого движимого и недвижимого имущества индивидуальным предпринимателям и юрлицам, являющимся резидентами соответствующих ТОР, во временное пользование и владение.

Одновременно в целях повышения доступности, предоставляемых резидентам услуг исключаются отдельные полномочия Минэкономразвития, осуществляемые в отношении ТОР на территории ЗАТО. Эти полномочия касаются выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, принятия решений о подготовке и утверждению проекта планировки ТОР в целях ее комплексного развития, о резервировании земель и принудительном отчуждении земельных участков для госнужд, установления сервитутов в отношении земельных участков в целях размещения объектов инфраструктуры.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки, предлагая, в частности, дополнительно обосновать изъятие соответствующих полномочий Минэкономразвития и определить какими госорганами и органами местного самоуправления в дальнейшем они будут осуществляться. Кабмин также предлагает уточнить положения, допускающие отнесение движимого имущества к объектам инфраструктуры ТОР.

Законопроект предусматривает введение льготного порядка использования резидентами ТОР находящегося в государственной или муниципальной собственности движимого имущества, необходимого для осуществления деятельности в границах ТОР. Однако условия предоставления данной преференции резидентам ТОР не определены. Кроме того, "следует обосновать целесообразность введения такого порядка использования указанного имущества", считает кабмин.