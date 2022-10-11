МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Минфин России не поддерживает привязку рубля к золоту, поскольку в этом случае власти рискуют утратить суверенитет над золотым запасом, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Цена на золото ускорила снижение на росте доходности гособлигаций США

"Золота сейчас в России столько, сколько не было никогда — даже в царское время, кратно больше. Вы правы, что золото сейчас выглядит намного привлекательнее других резервных активов, которые использовались еще недавно как более привлекательные", — заявил он в эфире "Москва FM 92.0", отвечая на вопрос о привязке курса рубля к золоту.

"Но что такое привязка к золоту? По сути вы должны немного утратить суверенитет над вашим золотом. Вы должны кому-то сказать, что в случае чего вы можете взять мое золото и использовать его на мои рубли или каких-то других обязательств. Это значит, что вы должны кому-то дать доступ в эти хранилища. А нам не хочется давать этот доступ", — добавил Моисеев.

Замминистра отметил, что рубль в текущем году хорошо показал себя на рынке.

В апреле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами — валютными ценностями. Патрушев подчеркнул, что для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару.

Тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что привязка курса рубля к золоту не обсуждается.