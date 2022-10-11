МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Хранить сбережения в криптовалютах не нужно — это несет риски, связанные как с котировками, так и с технологической составляющей, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Мантуров: криптовалюта может быть легализована в России

"Криптовалюта — это не актив. Я призываю всех не хранить свои сбережения в криптовалютах", — сказал Моисеев в эфире радиостанции "Москва FM".

Хранение сбережений в криптовалюте "исключительно опасно", так как "там нет обязанной стороны, и там есть не только обычные первичные риски — ее котировки, но и технологические риски", обратил внимание замминистра. При этом он добавил, что технологических рисков "огромное количество" и "они хорошо описаны". Моисеев также отметил, что криптовалюты можно рассматривать как элемент валютных расчетов, когда другие расчеты затруднены — например, в силу санкций.

Еще в марте глава дипломатии ЕС Жозеп Баррель сообщал, что рамках четвертого пакета санкций криптоактивы вошли в перечень ограничений по отношению к РФ. Несколько позже глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен уточняла, что речь идет про перевод своих активов через криптовалюты. Впоследствии эти ограничения были расширены в рамках пятого пакета, а в начале октября — в рамках восьмого. В апреле криптовалютная биржа Binance сообщала, что вводит ограничительные меры для граждан РФ, чьи балансы криптоактивов превышают 10 тысяч евро — им был разрешен только вывод.

Так, восьмой пакет санкций Евросоюза против России вводит полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. При этом в заявлении Еврокомиссии поясняется, что новые санкции ужесточают уже существующие ограничения в отношении криптоактивов. Теперь под запретом оказываются все криптоактивы россиян и резидентов РФ независимо от их размеров.

На прошлой неделе, комментируя очередной пакет санкций со стороны ЕС, эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Алексей Корнев сообщал РИА Новости, что, по грубой оценке, лишь порядка 3% граждан имеют каки-либо активы в криптовалюте.

В конце сентября Моисеев сообщал, что Банк России и Минфин в целом согласовали законопроект по использованию криптовалют в трансграничных расчетах. Замминистра выражал надежду, что законопроект будет принят в осеннюю сессию.