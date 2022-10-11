БУЭНОС-АЙРЕС, 11 окт — ПРАЙМ. МВФ оказался более "оптимистичным" в оценках инфляции в Аргентине в текущем году, чем банковские эксперты этой страны, фонд прогнозирует рост потребительских цен на уровне 72,4%, следует из октябрьского прогноза организации. МВФ спрогнозировал сохранение высокой инфляции в Нидерландах

Ранее ЦБ Аргентины опубликовал прогноз аналитиков, согласно которому инфляция в Аргентине в 2022 году будет на уровне 100,3%.

По мнению МВФ, в 2023 году инфляция ускорится до 76,1%.

Эксперты фонда прогнозируют рост экономики Аргентины на 4% в текущем году и на 2% в 2023 году.