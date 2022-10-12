МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В Twitter разразилась критика президента США Джо Байдена после его публикации, где он сообщил о полной поддержке демократами закона о снижении инфляции. Глава JPMorgan Даймон спрогнозировал мировую рецессию в ближайшие полгода

Документ, вступивший в силу в августе, предполагает меры по сокращению расходов на сферу здравоохранения, а также увеличение налогов для крупных корпораций и состоятельных граждан.

Пользователи соцсети Twitter назвали заявление президента США издевательским, так как, по их мнению, в бешеном росте цен виноват именно американский глава государства.

"Каждый сенатор и конгрессмен должен был проголосовать против <…> Я люблю свою страну. Но я ненавижу нынешнее правительство", — написал один из комментаторов.

Другой пошутил над тем, что слишком большое количество постов президента вызовет еще больше вопросов, которые потребуют запоминание огромного массива информации.

Третий указал на то, что Байдену нужно уволить того, кто пишет подобные твиты, вместе с большей частью администрации. По его мнению, Байден войдет в историю как худший президент.

Некоторые жаловались на то, что счета за электроэнергию выросли на 50 процентов именно из-за вины главы государства.

Наиболее активные сетовали на то, что принятый документ не имеет никакого отношения к снижении инфляции, зато выделенные средства пойдут на поддержку Украины. Эксперт спрогнозировал девальвацию всех валют мира

Кому-то было достаточно вычеркнуть из законопроекта любые расходы, связанные с Украиной, для того, чтобы поддержать документ.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту цен на продукты питания и топливо.

Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.