МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Правительство России утвердило комплексную пятилетнюю государственную программу "Строительство" — ее реализация начнется с 1 января 2023 года, сообщается на сайте кабмина. Правительство разрешило досрочный выкуп судов по лизинговым договорам

В основе госпрограммы — Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП), а в числе основных задач — дальнейшее развитие коммунальной, транспортной, социальной, туристической и другой инфраструктуры, минимизация негативного воздействия стройотрасли и жилищно-коммунального хозяйства на окружающую среду. Отвечать за госпрограмму будет Минстрой.

"Принятая госпрограмма позволит увязать строительные планы на пятилетнюю перспективу и создаст условия для разработки нового порядка управления капитальными вложениями и их финансирования", — приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В нем уточняется, что документ подразумевает переход к среднесрочному (пятилетнему) горизонту планирования госинвестиций в строительство (действовавшая ранее ФАИП формировалась ежегодно). Госпрограмма призвана повысить эффективность направляемых в отрасль бюджетных средств, ускорить ввод в эксплуатацию важных объектов и обеспечить достижение приоритетных целей госполитики в сфере строительства. Как сообщалось ранее, одной из ее основных целей должен стать ввод 100% объектов капстроительства к 2027 году от плана в России. При этом ежегодное кассовое освоение средств федерального бюджета по капвложениям должно быть на уровне не менее 99%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря утвердить госпрограмму "Строительство", предусмотрев на ее реализацию в 2023-2025 годах 900 миллиардов рублей ежегодно, в также по 1 триллиону рублей в следующие два года.