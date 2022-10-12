МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Минцифры РФ запустило на портале "Госуслуги" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации, сообщает министерство. Минцифры утвердило виды деятельности, относящиеся к IT-отрасли

"Мы запустили новый сервис, с помощью которого по ИНН или названию компании можно проверить, есть ли у нее государственная аккредитация", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.

Отмечается, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.

Добавляется, что в поисковую строку достаточно ввести часть названия организации, и, если у нее есть аккредитация, она сразу появится в выпадающем списке. Кроме того, при необходимости на портале можно получить и выписку из реестра, эта услуга доступна юридическим лицам. В Минцифры рассказали, как подать на развод на "Госуслугах"

Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря — административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.

В начале сентября замглавы Минцифры Максим Паршин напомнил, что предыдущий порядок аккредитации IT-компаний стал недействительным. Тогда же он сообщал, что ведомство уже разработало проект постановления о новом порядке, который согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и субъектами РФ.