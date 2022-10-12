МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Профицит бюджета РФ в январе-сентябре 2022 года снизился до 54,689 миллиарда рублей против предварительной оценки Минфина в 137,443 миллиарда рублей за январь-август текущего года, сообщается на сайте министерства. Минфин сообщил о ходе исполнения расходов бюджета на нацпроекты

Объем поступивших доходов за январь-сентябрь достиг 19,74 триллиона рублей, или 78,9% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 8,507 триллиона рублей, или 89,1% годового плана, а ненефтегазовые — 11,233 триллиона рублей, или 72,6% от плана на текущий год.

Расходы бюджета были исполнены на 19,685 триллиона рублей, что составляет 83,1% к утвержденному общему объему расходов на текущий год, или 70,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба за девять месяцев перечислила в бюджет 13,77 триллиона рублей, или 82% к прогнозным показателям доходов на 2022 год, Федеральная таможенная служба – 4,797 триллиона рублей, или 77% к прогнозным показателям на год. Другие федеральные органы за этот период перечислили в казну 1,173 триллиона рублей, или 58,3% к прогнозным показателям бюджета на 2022 год.

В законе о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов профицит на конец текущего года планировался на уровне 1,328 триллиона рублей.