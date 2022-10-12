ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Общий объем государственного долга России по итогам 2022 года ожидается на уровне 16,2% ВВП, после чего вырастет до 16,9% в 2023 году, а затем начнет снижаться, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). МВФ назвал главные вызовы мировой экономике

Согласно табличным расчетам международной организации, в 2024 году российский госдолг составит 16,4% ВВП, в 2025 году — 15,3%, а в 2026 и 2027 годах сократится до 13,9% и 12,5% ВВП соответственно.

По итогам 2021 года МВФ оценил объем российского госдолга на уровне 17% ВВП.

Согласно проекту бюджета РФ на 2023-2025 годы, объем госдолга России сохранится на безопасном уровне менее 20% ВВП. Так, по итогам 2023 года госдолг составит 16,9% ВВП (около 25,369 триллиона рублей), 2024 года – 17,3% (27,679 триллиона рублей), 2025 года – 17,5% ВВП (29,94 триллиона рублей). При этом доля внутреннего госдолга будет составлять более 80%.

Государственный долг России по итогам 2021 года, по данным Счетной палаты, увеличился на 1,981 триллиона рублей и составил 20,92 триллиона рублей, или 18,1% ВВП. При этом на внутренний долг пришлось 77,9%.

Объем мирового госдолга по итогам 2022 года превысит допандемийный уровень на 7,5 процентных пункта и составит 91% ВВП, говорится в докладе. В документе приводятся следующие показатели объема госдолга в текущем году для разных регионов:

США — 122,1% ВВП,

еврозона — 93% ВВП,

G20 — 122,9% ВВП.

Как отметили в фонде, "острое повышение цен" на продовольствие и энергию оказало дополнительное давление на государственные бюджеты.