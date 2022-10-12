ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Высокая инфляция, рост задолженности и повышение центробанками процентных ставок требуют от правительств по всему миру соблюдать баланс между денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политиками, полагает директор департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар. МВФ назвал главные вызовы мировой экономике

"В контексте высокой инфляции, высокого долга, роста процентных ставок и увеличившейся неопределенности согласованность монетарной и фискальной политики является абсолютным приоритетом для экономической и финансовой стабильности", — заявил он на брифинге для журналистов.

"Для большинства стран это означает сохранение курса по ужесточению бюджета", — добавил Гаспар.

Он отметил, что правительствам важно сделать приоритетом макроэкономическую и финансовую стабильность, "особенно с учетом последних событий на рынке облигаций", которая привела к повышению чувствительности рынка к ослаблению и ухудшению фундаментальных экономических индикаторов.