МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал поправки, позволяющие осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции (СВО). Сенаторы поддержат закон о трудовых гарантиях добровольцам СВО

Редакция первого чтения распространяла существующий порядок изменения условий государственных контрактов в сфере строительства на госконтракты на выполнение работ по геологическому изучению недр.

Речь идет о двух нововведениях: во-первых, разрешается в период реализации контракта по решению соответствующих правительств — федерального, регионального или муниципального, но в основном там речь идет о федеральном правительстве — увеличить стоимость контракта до 30% и однократно продлить срок реализации этого контракта в два раза, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.

Комитет по экономполитике в среду поддержал ряд дополнительных поправок к законопроекту, в том числе об утверждении правительством РФ перечня федеральных ведомств, которые вправе осуществлять закупки у единственного поставщика в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства. Эти ведомства и Минобороны России также смогут осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции.

Кроме того, до конца 2023 года продляется право кабмина РФ и высших исполнительных органов регионов устанавливать дополнительные случаи закупки у единственного поставщика, помимо тех, что предусмотрены законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ). Правительство РФ также до конца 2023 года сможет устанавливать дополнительные случаи применения закрытых способов осуществления закупок, информация о которых не будет размещаться в открытом доступе.

Помимо этого, поправками разрешается осуществлять закупки у единственного поставщика для оказания услуг по хранению материальных ценностей государственного материального резерва, а также уточняются нормы, касающиеся внесения информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

На рассмотрение Госдумы во втором чтении законопроект планируется вынести 18 октября.