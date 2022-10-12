МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Немецкая экономика перейдет к рецессии, сократившись на 0,4% в 2023 году, тогда как ранее ожидался рост на 2,5%, и это обусловлено экономической войной с Россией, заявил в среду министр экономики Германии Роберт Хабек. Правительство ФРГ спрогнозировало рецессию и инфляцию в 2023 году

Хабек представил последние экономические прогнозы и сообщил, что сокращение ВВП, хоть и серьезное, все равно будет менее значительным, чем ожидают многие эксперты, учитывая сокращение поставок природного газа из России. По его словам, предпринятые Берлином меры позволят уменьшить экономический ущерб.