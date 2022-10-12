МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. "Русгидро" готово строить в Амурской области противопаводковые ГЭС, считает их необходимыми, рассказал журналистам глава компании Виктор Хмарин в кулуарах Российской энергетической недели. "Русгидро" просит о мерах господдержки геотермальной энергетики

В середине августа 2021 года вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минэнерго и "Русгидро" представить предложения по строительству противопаводковых ГЭС и дополнительных водохранилищ на Дальнем Востоке для повышения защищенности населенных пунктов от затопления.

Осенью того же года замглавы "Русгидро" Роман Бердников представил проекты четырех гидроэлектростанций в бассейне Амура, которые окажут противопаводковый эффект на местные речные бассейны. Приоритетными назывались Нижне-Зейская и Селемджинская ГЭС.

"Да, мы считаем, что поддерживать гидроэнергетику — наша одна из основных миссий. Впереди нет ни одной большой гидроэнергетической стройки, поэтому мы искренне надеемся, что страна примет решение о постройке хотя бы двух станций в Амурской области", — сказал Хмарин.

По его словам, станции нужны как с энергетической, так и с противопаводковой точки зрения, поскольку смогут значительно сократить зоны подтопления.

"Технологически мы готовы. Специалисты есть. Основное оборудование все отечественное, все мы производить умеем", — добавил гендиректор "Русгидро".

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.