МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) России в целом поддерживает подготовленный к первому чтению в Госдуме проект бюджета, но при этом предлагает сохранить на прежнем уровне финансирование программ развития жилищного строительства в 2023 году в силу их социальной значимости, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. Назван регион - лидер "зеленого" жилищного строительства в стране

Правительство 28 сентября внесло в Госдуму проект бюджета РФ на 2023-2025 годы.

"В целом проект бюджета в текущих условиях нами поддерживается. Вместе с тем мы предлагаем сохранить объем бюджетных ассигнований на стимулирование программ развития жилищного строительства в субъектах РФ в 2023 году на прежнем уровне (запланировано уменьшение на 3 885,0 миллионов рублей) в связи с особой социальной значимостью таких программ для сокращения оттока трудоспособного населения",- сказал Катырин.

По его словам, также в 2023 году на реализацию программы льготного лизинга необходимо выделить финансирование в размере не менее 6 миллиардов рублей. "Это нужно сделать, чтобы сохранить темпы развития специализированного машиностроения и недопущения снижения доли российской техники на внутреннем рынке, учитывая укрепление национальной валюты и возросшую конкуренцию с импортируемой техникой",- заметил глава ТПП РФ.

Кроме того, он считает целесообразным обсудить вопрос увеличения финансирования национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"Экспортеры являются важнейшими участниками рынка, которые обеспечивают реализацию отечественных товаров за рубежом. В 2023 году на реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт" планируется выделить 126 миллиардов рублей. При этом ранее на реализацию данного проекта планировалось израсходовать 176 миллиардов рублей",- сказал Катырин.

Он также подчеркнул, что из комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры исключено финансирование реализации проектов по развитию инфраструктуры внутреннего водного транспорта. "Этот вопрос целесообразно было бы обсудить при рассмотрении проекта бюджета в части возможного перераспределения средств",- заключил президент ТПП РФ.