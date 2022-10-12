МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект, направленный на налоговое стимулирование компаний, которые безвозмездно оказывают поддержку образовательным организациям, теперь на заседание Думы его планируется вынести 18 октября. Путин призвал выстраивать национальную систему образования

Первоначальная редакция законопроекта предоставляла право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль тем его плательщикам, которые безвозмездно передают имущество образовательным организациям, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования и имеющим госаккредитацию.

Однако в среду бюджетный комитет поддержал поправку, которая допускает предоставление такого вычета организациям, передающим безвозмездно имущество любым аккредитованным образовательным организациям. Первый зампред бюджетного комитета Ольга Ануфриева пояснила при этом, что поправка согласована с Минфином и Федеральной налоговой службой, и вычет, "в принципе, может даваться на любые программы образовательные, которые предусмотрены законом об образовании".

Такой вычет, согласно документу, будет предоставляться на основании закона субъекта РФ в размере не более 100% суммы расходов в виде стоимости безвозмездно переданного имущества, включая денежные средства, что позволит уменьшить налог на прибыль таких организаций.

При этом субъекты РФ будут определять предельные суммы расходов в виде стоимости имущества и виды имущества, безвозмездно переданного образовательным организациям, а также перечень реализуемых ими основных образовательных программ. Первоначальная редакция содержала достаточно широкий круг имущества и не все субъекты РФ были к этому готовы, поэтому предлагается предоставить право самим им определять "как виды имущества, так и виды программ", пояснила Ануфриева.

Предполагается, что закон должен будет вступить в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.