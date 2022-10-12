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Эксклюзив

Эксперт спрогнозировал девальвацию всех валют мира

2022-10-12T19:10:44+03:00
2022-10-12T19:10:44+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221012/838444555.html
Росстат зафиксировал недельный рост цен на лекарства
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 4 по 10 октября выросли по всем препаратам, кроме валидола, нимесулида и "Левомеколя", свидетельствуют данные статистического... ПРАЙМ, 12.10.2022
экономика, новости, россия, росстат, лекарства
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https://1prime.ru/Pharm_industry/20220727/837627133.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
294
60
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
294
60
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/