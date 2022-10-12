2022-10-12T19:10:44+03:00

2022-10-12T19:10:44+03:00

2022-10-12T19:10:44+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20221012/838444555.html

Росстат зафиксировал недельный рост цен на лекарства

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 4 по 10 октября выросли по всем препаратам, кроме валидола, нимесулида и "Левомеколя", свидетельствуют данные статистического... ПРАЙМ, 12.10.2022

экономика, новости, россия, росстат, лекарства

https://1prime.ru/images/83657/02/836570260.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83657/02/836570260.jpg

https://1prime.ru/images/83657/02/836570259.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83657/02/836570259.jpg

https://1prime.ru/images/83657/02/836570247.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83657/02/836570247.jpg

https://1prime.ru/Pharm_industry/20220727/837627133.html

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60