МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings предусмотрело неблагоприятный сценарий, согласно которому Европу ожидает рецессия, и ВВП еврозоны сократится в следующем году на 1,3%, говорится в докладе агентства. Индекс экономических ожиданий еврозоны обновил минимум с декабря 2008 года

"В Европе этот неблагоприятный сценарий подразумевает высокие цены на энергию и нормирование (потребления энергоресурсов — ред.)… Это приведет к рецессии в еврозоне, ВВП сократится на 1,3% в 2023 году", — пишет агентство. Уточняется, что вероятность исполнения данного сценария — один к трем.

S&P видит значительный риск того, что украинский конфликт затянется и усугубит энергетический кризис в Европе. Это в свою очередь может привести к более глубокой, чем ожидалось, рецессии в Европе.

Отмечается, что больше всего при данном сценарии пострадает Германия, поскольку производство сталкивается с более длительным нормированием потребления газа, снижением конкурентноспособности и большим числом препятствий для экспорта. S&P также указывает, что "чем ближе к эпицентру, тем серьезнее последствия", подразумевая поставки российского газа. Именно поэтому вместе с Германией сильные негативные последствия, согласно этому сценарию от агентства, испытают Польша и Италия.

Добавляется также, что Европейскому центробанку придется следовать примеру Федеральной резервной системы в монетарной политике, поскольку обесценивание евро к доллару подпитывает импортируемую инфляцию.

В начале сентября глава ЕЦБ Кристин Лагард заявляла, что самый негативный сценарий развития регулятора предполагает снижение экономики еврозоны в 2023 году. Также в начале сентября ЕЦБ понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2023 год — до 0,9% против 2,1% в прогнозе ранее. Международный валютный фонд в октябре понизил прогноз роста экономики еврозоны до 0,5% с 1,2%. За 2021 год ВВП еврозоны вырос на 5,2%.