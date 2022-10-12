МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США считает, что необходимо поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, поскольку полагает, что слишком мягкий подход может навредить экономике сильнее, чем излишнее ужесточение, однако допускает, что в дальнейшем замедление темпов повышения ставки может быть целесообразным, следует из протокола сентябрьского заседания регулятора. В ФРС отметили важность дальнейшего повышения ставок для обуздания инфляции

"Многие участники (заседания – ред.) подчеркивали, что цена принятия слишком мягких мер по снижению инфляции, вероятно, перевешивает цену слишком жестких действий… Участники пришли к выводу, что необходимо перейти к более жесткой политике и поддерживать ее, чтобы содействовать максимальной занятости и стабильности цен… по мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в какой-то момент станет целесообразно замедлить темпы повышения ставок, вместе с этим оценивая влияние корректировки политики на экономическую активность и инфляцию", — говорится в документе.

Некоторые участники заседания отметили, что, когда ставка достигнет достаточно высокого уровня, будет целесообразно поддерживать ее на этом уровне, чтобы привести инфляцию к целевому уровню в 2%. Также несколько участников указали, что, будет важно калибровать темпы дальнейшего ужесточения политики с целью снижения риска негативного влияния на экономические перспективы, особенно в нынешних крайне неопределенных глобальных экономических и финансовых условиях.

Годовая инфляция в США по итогам августа составила 8,3% в годовом выражении. Участники заседания согласились, что необходимо оценивать влияние появляющихся данных на экономический прогноз для выбора соответствующего подхода к монетарной политике. Они также отметили, что будут учитывать широкий спектр информации, в том числе показатели инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовые и международные события.

При обсуждении текущих экономических условий участники отметили, что последние показатели указывают на умеренный рост потребительских расходов и промышленного производства. Рынок труда США, как отмечается в протоколе, остается сильным, что подразумевает низкий уровень безработицы.

По итогам заседания 20-21 сентября ФРС США ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 3-3,25% годовых. Ставка была повышена на 75 базисных пунктов третий раз подряд.