МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер – полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития выработать предложения по поддержке участвующих в программе импортозамещения дальневосточных предприятий, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. Путин и Эрдоган обсудят в Астане Украину и газовый хаб

Трутнев обсудил с главами дальневосточных регионов ряд вопросов, в том числе поддержку ведущих предприятий ДФО, участвующих в программе импортозамещения.

"Вице-премьер поручил Минвостокразвития России разработать предложения по поддержке данных предприятий Дальнего Востока для расширения существующих производств, привлечения кадров, обеспечения специалистов жильем", — говорится в сообщении.

Трутнев отметил, что условия работы этих предприятий в текущих условиях изменились, вся экономика страны перестраивается.

"Мы должны поддерживать предприятия, которые помогают для обеспечения успешных действий нашей страны. И губернаторам, и Минвостокразвития надо приложить все усилия для того, чтобы задачи, стоящие перед этими предприятиями, были выполнены в полном объеме. Мы ведем эту работу вместе с Минпромторгом", – приводятся в сообщении слова Трутнева.