МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Число зарегистрированных безработных в столице с начала года сократилось на 11,2%, сообщается на сайте мэра Москвы. Исследования показали, что больше половины россиян ожидают роста расходов

"С начала года количество безработных, зарегистрированных в столичной службе занятости, сократилось на 11,2%", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Также он уточнил, что уровень безработицы на 1 октября составил 0,45% и сохраняется таким уже четыре месяца. По состоянию на эту дату в столичной службе занятости зарегистрировано 32,4 тысячи безработных.

Для эффективного трудоустройства горожан используются сервисы подбора персонала.

"Сегодня на площадке центра занятости населения "Моя работа" открыто 11 рекрутинговых центров крупных компаний, которые предлагают вакансии более чем для 28 тысяч человек. Кандидатам сервис позволяет в течение нескольких часов получить карьерную консультацию специалиста и пройти собеседование в компании, а бизнесу — таргетированно подобрать новый персонал. Еще одна удобная технология — открытые отборы", — приводятся на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

Он рассказал, что горожане могут пройти интервью сразу у нескольких работодателей, выбрав наиболее интересное предложение.