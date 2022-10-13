МОСКВА, 13 окт- ПРАЙМ. Показатели российского рынка уже несколько месяцев остаются стабильными, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Минтруд уточнил порядок социальной поддержки семей

"Вы на сегодняшний день видите, что показатели рынка труда последние несколько месяцев демонстрируют полную стабильность", — заявил он в ходе заседания Госдумы.

По словам министра, безработица в стране не только не растет, но даже немного снижается.

Котяков также отметил, что все все заложенные в бюджет на 2023-2025 годы социальные обязательства обеспечены финансами и будут полностью исполнены.