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https://1prime.ru/state_regulation/20221013/838450741.html
Власти сообщили о стабильной ситуации на российском рынке труда
Экономика
Новости
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Показатели российского рынка уже несколько месяцев остаются стабильными, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. "Вы на сегодняшний день видите, что показатели рынка труда последние... ПРАЙМ, 13.10.2022
общество , экономика, новости, минтруд рф, рынок труда, работа, антон котяков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 окт- ПРАЙМ. Показатели российского рынка уже несколько месяцев остаются стабильными, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
"Вы на сегодняшний день видите, что показатели рынка труда последние несколько месяцев демонстрируют полную стабильность", — заявил он в ходе заседания Госдумы.
По словам министра, безработица в стране не только не растет, но даже немного снижается.
Котяков также отметил, что все все заложенные в бюджет на 2023-2025 годы социальные обязательства обеспечены финансами и будут полностью исполнены.