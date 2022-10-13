МОСКВА, 13 окт- ПРАЙМ. Показатели российского рынка уже несколько месяцев остаются стабильными, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

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Минтруд уточнил порядок социальной поддержки семей

"Вы на сегодняшний день видите, что показатели рынка труда последние несколько месяцев демонстрируют полную стабильность", — заявил он в ходе заседания Госдумы.

По словам министра, безработица в стране не только не растет, но даже немного снижается. 

Котяков также отметил, что все все заложенные в бюджет на 2023-2025 годы социальные обязательства обеспечены финансами и будут полностью исполнены.