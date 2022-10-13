МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российские регионы получат дополнительные 29 миллиардов рублей на детские выплаты для семей с низкими доходами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Пенсии неработающих россиян проиндексируют выше инфляции

"Сегодня дополнительно выделим регионам 29 миллиардов рублей на такую помощь", — рассказал он.

По словам премьера, с учетом этой суммы на такие меры поддержки из бюджета будет направлено в общей сложности уже около 300 миллиардов рублей за 2022 год.

Отдельное внимание власти уделяют поддержке многодетных семей. По словам Мишустина, финансирование ежемесячных пособий на третьего ребенка и последующих детей в этом году увеличат еще более чем на шесть миллиардов рублей. Ранее на эти цели направили почти 74 миллиарда рублей.

Глава правительства поручил региональным властям следить за тем, чтобы выплаты доходили до получателей своевременно.