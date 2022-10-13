2022-10-13T16:19:43+03:00
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2022
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Глава МВФ оценила вероятность наступления глобальной рецессии
Экономика
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Вероятность наступления глобальной рецессии составляет 25%, сообщила в четверг на брифинге для журналистов глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. "Мы полагаем,... ПРАЙМ, 13.10.2022
экономика, новости, мвф, глобальная рецессия, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. Вероятность наступления глобальной рецессии составляет 25%, сообщила в четверг на брифинге для журналистов глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Мы полагаем, что (вероятность) глобальной рецессии сейчас составляет 25%", — сообщила она.
"По нашим оценкам, в третьем квартале две трети мира будет испытывать сокращение (экономики) два и более квартала подряд", — добавила Георгиева.
Глава МВФ оценила подобную вероятность, как значительную, однако сохраняется возможность "избежать глобальной рецессии".