ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. Вероятность наступления глобальной рецессии составляет 25%, сообщила в четверг на брифинге для журналистов глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. МВФ заявил о важности баланса монетарной и фискальной политики правительств

"Мы полагаем, что (вероятность) глобальной рецессии сейчас составляет 25%", — сообщила она.

"По нашим оценкам, в третьем квартале две трети мира будет испытывать сокращение (экономики) два и более квартала подряд", — добавила Георгиева.

Глава МВФ оценила подобную вероятность, как значительную, однако сохраняется возможность "избежать глобальной рецессии".