ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный Банк должны усилить свое взаимодействие по вопросам, связанным с долговыми обязательствами государств-заемщиков, говорится в опубликованном в четверг заявлении министра финансов США Джанет Йеллен. Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов

"Я призываю МВФ и Всемирный Банк усилить свое взаимодействие по усилиям, связанным с долговыми обязательствами, включая повышение прозрачности и лучших практик по комплексу типов заимствований, в том числе, обеспеченных долгов", — говорится в сообщении.

Йеллен добавила, что обеспокоена медленным прогрессом в рассмотрении запросов отдельных стран на реструктуризацию долгов со стороны международных кредиторов в рамках общего механизма рассмотрения их обращений.

"Все кредиторы должны стремиться исправить процесс, начиная с завершения проблем задолженности Чада и Замбии до конца этого года", — добавила она.