МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Первый в истории саммит в формате "Россия — Центральная Азия" начнется в Астане в пятницу по инициативе Москвы в год тридцатилетия установления дипломатических отношений страны со всеми пятью государствами региона. В МИД назвали ключевую тему саммита Россия-Африка в 2023 году

По данным казахстанского МИД, в ходе встречи президенты России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества в шестистороннем формате.

РАЗНОПЛАНОВАЯ ПОВЕСТКА

Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что между лидерами центральноазиатских стран и России поддерживаются постоянные контакты, тем не менее, было принято решение собраться в составе "шестерки" и комплексно посмотреть на вопросы дальнейшего развития сотрудничества России со странами региона.

По его словам, главы государств в ходе саммита будут обсуждать вопросы наращивания взаимодействия стран, защиты общих торгово-экономических и иных интересов в текущей геополитической ситуации, в том числе в условиях роста цен на продовольствие, сырье и логистику.

Ожидается также, что участники обменяются мнениями по региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.

СОВМЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Ушаков полагает, что лидеры дадут рекомендации министерствам иностранных дел активизировать работу по реализации достигнутых на встрече договоренностей, затем внешнеполитические ведомства могут выступить с инициативой по проведению следующего саммита "шестерки" по мере необходимости.

По данным МИД Казахстана, по итогам встречи на высшем уровне стороны примут совместное заявление, отражающее актуальные вопросы регионального сотрудничества на евразийском пространстве.

Вместе с тем в итоговом документе будут отмечены перспективы дальнейшего взаимодействия в таких сферах, как политика и безопасность, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное направления.

АКТУАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Казахстанский политолог Айдос Сарым считает актуальным такой формат, как Россия — Центральная Азия.

"Дело в том, что центральноазиатский регион представляет единое целое, многие вещи завязаны друг на друге исторически, культурно и так далее. Проходят министерские встречи, которые позволяют лучше координировать процессы, затрагивать общие вопросы. Но есть и наши специфические проблемы, связанные с водным обеспечением, государственными границами и другие", — пояснил он РИА Новости.

По его мнению, Россия, которая ранее рассматривала только такие площадки, как СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, "понимает, что если не будет работать в этом формате, может многое потерять". "Потому что, к примеру, той же Туркмении нет в ряде проектов", — отметил эксперт.

Собеседник агентства выразил уверенность, что первый саммит такого уровня "в будущем тоже станет перспективным". "Считаю формат участия наших стран гораздо более интересным и важным с точки зрения согласования обоюдных интересов", — сказал Сарым.