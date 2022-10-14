МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Анкеты с семью вопросами об антироссийских санкциях начнут рассылать в Венгрии в пятницу, сообщили в правительстве страны. В ЕК заявили о планах уполномочить прокуроров ЕС бороться с обходом санкций

По словам главы администрации премьер-министра Гергея Гуйяша, первые анкеты начнут рассылать по почте 14 октября. Граждане также смогут пройти опрос онлайн.



СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ

Текст вопросов, на которые предложат ответить венграм, не был опубликован заранее. Однако представители правительства сообщили, что вопросов в анкете будет семь. Один из вопросов будет посвящен санкциям против газа, которые Венгрия последовательно отказалась поддерживать.

Один вопрос коснется санкций против российской нефти. Уже после заявления Орбана о начале консультаций Венгрия "в результате упорных переговоров" на совете постпредов стран ЕС добилась того, что потолок цен на нефть не распространится на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Еще один вопрос коснется атомной энергетики, которая также не была включена в санкционные пакеты. Для Венгрии тема атомной энергетики чувствительна, поскольку в конце августа была выдана генеральная лицензия на строительство АЭС Пакш-2 и сооружение двух новых блоков перешло в активную фазу.

Наконец, последняя из раскрытых тем консультаций — санкции, вызвавшие уменьшение количества российских туристов Венгрии. По словам спикера правительства, сфера туризма обеспечивала рабочими местами сотни тысяч людей в стране, поэтому уменьшение туристического потока наносит серьезный ущерб венгерской экономике.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ

Перед запуском национальных консультаций были опубликованы результаты нескольких опросов венгерских центров изучения общественного мнения. Так, по результатам опроса Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии, более 80% респондентов ответили, что санкции Евросоюза могут привести к серьезному экономическому спаду и рецессии в Европе в 2023 году, а 68% заявили, что отрицательно относятся к санкционной политике Евросоюза, направленной против России.

Согласно результатам опроса Nézőpont Intézet, две трети венгров считают, что санкции навредили больше Европе, чем России, больше половины также не поддерживает эмбарго на российские газ и нефть.

КРИТИКА ИЗ БУДАПЕШТА

Власти Венгрии неоднократно жестко высказывались об антироссийских санкциях, особенно в сфере энергетики. Так, еще в мае премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции против российских энергоносителей будут равносильны "атомной бомбе, сброшенной на экономику Венгрии". Летом он признавался, что "поначалу думал, что мы выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она теперь везде задыхается".

Премьер-министр страны Виктор Орбан в конце сентября заявил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза".