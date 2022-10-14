МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Народный банк Китая усилит меры по стимулированию экономики и обеспечит более существенную поддержку ее реальному сектору, говорится в заявлении, опубликованном центральным банком в пятницу. Операции с цифровой валютой в Китае превысили сто миллиардов юаней

Выступая на саммите G20 в Вашингтоне, управляющий Народного банка Китая И Ган сказал, что центральный банк уделит особое внимание поддержке инфраструктурного строительства, а также ускорит предоставление займов под жилищные проекты.

Он также сказал, что центральный банк окажет поддержку финансовым институтам в связи с предоставлением займов на модернизацию оборудования предприятиям ключевых секторов, в том числе производственного сектора.