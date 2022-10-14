Государственное статуправление КНР: инфляция в стране составила 2,8% в годовом выражении в сентябре
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в сентябре 2022 года вырос на 2,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР.
За первые девять месяцев 2022 года индекс потребительских цен в стране увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
CPI в городах в сентябре в годовом выражении вырос на 2,7%, а в сельской местности – на 3,1%. Продовольственные товары в августе подорожали на 8,8%, непродовольственные — на 1,5%, потребительские — на 4,3%, услуги — на 0,5%. При этом по сравнению с августом этого года показатель вырос на 0,3%.
Цены на свежие фрукты в сентябре в годовом выражении выросли на 17,8%, на свежие овощи и зелень — на 12,1%, яйца подорожали на 7,3%, продукция водного промысла подорожала на 2,8%, свинина подорожала на 36%. Алкоголь подорожал на 1,6%.
Услуги здравоохранения в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,7%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,2%, на транспорт и связь – на 4,5%, на жилье — на 0,3%, уточняет статистическое управление.
Тем временем индекс цен производителей (PPI) в сентябре в годовом выражении вырос на 0,9% против 2,3% месяцем ранее.
По итогам 2021 года инфляция в Китае составила 0,9%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2022 году CPI составит около 3%.
https://1prime.ru/state_regulation/20221014/838462870.html