МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в сентябре 2022 года вырос на 2,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР. Инфляция в США замедлилась до 8,2 процента

За первые девять месяцев 2022 года индекс потребительских цен в стране увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

CPI в городах в сентябре в годовом выражении вырос на 2,7%, а в сельской местности – на 3,1%. Продовольственные товары в августе подорожали на 8,8%, непродовольственные — на 1,5%, потребительские — на 4,3%, услуги — на 0,5%. При этом по сравнению с августом этого года показатель вырос на 0,3%.

Цены на свежие фрукты в сентябре в годовом выражении выросли на 17,8%, на свежие овощи и зелень — на 12,1%, яйца подорожали на 7,3%, продукция водного промысла подорожала на 2,8%, свинина подорожала на 36%. Алкоголь подорожал на 1,6%.

Услуги здравоохранения в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,7%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,2%, на транспорт и связь – на 4,5%, на жилье — на 0,3%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в сентябре в годовом выражении вырос на 0,9% против 2,3% месяцем ранее.

По итогам 2021 года инфляция в Китае составила 0,9%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2022 году CPI составит около 3%.