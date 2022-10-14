МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Тринадцать стран Европейского союза за июнь нарастили импорт из России, остальные четырнадцать сократили его. Об этом свидетельствуют результаты анализа РИА Новости данных национальных статистических служб. Евросоюз предложил Алжиру долгосрочное газовое и стратегическое партнерство

Согласно исследованию, лидером среди нарастивших импорт стран в июне стала Словения, которая увеличила ввоз российских товаров почти в два раза по сравнению с маем. На втором месте оказалась Испания (69%), на третьем — Швеция (48%).

Четвертое место заняла Бельгия, которая в денежном выражении нарастила импорт на четверть. Топ-5 замыкает Польша, увеличившая поставки из России на 19%. Кроме того, импорт российской продукции нарастили Болгария, Дания, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия и Эстония.

В то же время четырнадцать стран Евросоюза сократили ввоз товаров из России в июне. Наибольшее снижение отмечено на Кипре, который сократил импорт на 92%, следом идут Австрия (40%) и Люксембург (37%), Финляндия (падение на 27%), Португалия и Чехия (на 23%). Также ввоз продукции из России снизили Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды и Франция.

Больше всего в денежном выражении импортировала в июне Германия — она ввезла российских товаров на 3,5 миллиарда евро, далее следуют Италия (2,6 миллиарда евро) и Нидерланды (1,7 миллиарда евро). На четвертом месте расположилась Бельгия (1,3 миллиарда евро), на пятом — Франция (1,2 миллиарда евро).

Мальта в июне стала страной с наименьшим российским среди стран Евросоюза — 365,4 тысячи евро. Люксембург ввез товаров на 2,9 миллиона евро, Кипр — на 5,6 миллиона евро. Хорватия приобрела российских товаров на 12,1 миллиона евро, а Ирландия — на 17,5 миллиона евро.