Национальные статбюро ЕС: тринадцать стран Европы нарастили импорт товаров из России в июне
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Тринадцать стран Европейского союза за июнь нарастили импорт из России, остальные четырнадцать сократили его. Об этом свидетельствуют результаты анализа РИА Новости данных национальных статистических служб.
Согласно исследованию, лидером среди нарастивших импорт стран в июне стала Словения, которая увеличила ввоз российских товаров почти в два раза по сравнению с маем. На втором месте оказалась Испания (69%), на третьем — Швеция (48%).
Четвертое место заняла Бельгия, которая в денежном выражении нарастила импорт на четверть. Топ-5 замыкает Польша, увеличившая поставки из России на 19%. Кроме того, импорт российской продукции нарастили Болгария, Дания, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия и Эстония.
В то же время четырнадцать стран Евросоюза сократили ввоз товаров из России в июне. Наибольшее снижение отмечено на Кипре, который сократил импорт на 92%, следом идут Австрия (40%) и Люксембург (37%), Финляндия (падение на 27%), Португалия и Чехия (на 23%). Также ввоз продукции из России снизили Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды и Франция.
Больше всего в денежном выражении импортировала в июне Германия — она ввезла российских товаров на 3,5 миллиарда евро, далее следуют Италия (2,6 миллиарда евро) и Нидерланды (1,7 миллиарда евро). На четвертом месте расположилась Бельгия (1,3 миллиарда евро), на пятом — Франция (1,2 миллиарда евро).
Мальта в июне стала страной с наименьшим российским среди стран Евросоюза — 365,4 тысячи евро. Люксембург ввез товаров на 2,9 миллиона евро, Кипр — на 5,6 миллиона евро. Хорватия приобрела российских товаров на 12,1 миллиона евро, а Ирландия — на 17,5 миллиона евро.
https://1prime.ru/state_regulation/20221014/838462901.html