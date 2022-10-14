МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Валютная интервенция, произведенная правительством Японии в конце сентября для сдерживания резкого падения иены, вероятно, была сигналом, призванным сгладить волатильность, считает заместитель директора Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МВФ Санджая Пант. Воздействие подобных мер имеет тенденцию быть кратковременным, отмечает он. Японские власти примут адекватные меры в связи с падением иены

Недавняя волатильность на валютном рынке повышает необходимость сохранения Банком Японии сверхнизких процентных ставок и воздержания от изменения подхода к контролю над кривой доходности, сказал Пант в интервью Reuters.

"Мы думаем, что сейчас не лучшее время для изменения политики контроля кривой доходности, — отметил Пант. — В ситуации с повышенной волатильностью, когда на рынках наблюдается нервозность и происходит очень много всего, лучше сохранять приверженность денежно-кредитному смягчению до тех пор, пока инфляция не будет устойчиво ускоряться".

"Это очень важный сигнал, который Банку Японии следовало бы подать, — говорит он. — Корректировка политики сейчас может запутать рынки".

Некоторые инвесторы полагают, что Банк Японии может изменить настройки политики контроля кривой доходности и допустить рост доходности японских гособлигаций, чтобы замедлить падение иены.

Япония потратила около 2,8 трлн иен (19 млрд долларов США) на сентябрьскую валютную интервенцию, призванную остановить обвал национальной валюты, обусловленный преимущественно расхождением в политиках Федеральной резервной системы США, проводящей агрессивное повышение процентных ставок, и Банка Японии, сохраняющего приверженность сверхмягкой денежно-кредитной политике.

Рынки пытаются угадать, ждать ли от японского правительства очередной интервенции после того, как выход более высоких, чем ожидалось, индексов инфляции, подтолкнул пару доллар/иена к новому 32-летнему максимуму 147,665.

Выступая в четверг в Вашингтоне, министр финансов Японии Сунити Судзуки сказал, что правительство готово принять "надлежащие меры" против избыточной волатильности.

Пант считает, что сентябрьская валютная интервенция была предпринята, исходя из предположения о том, что "достаточно резкое" падение мены может ослабить корпоративные инвестиции и негативно отразиться на доверии потребителей.

Хотя основными драйверами ослабления иены по-прежнему остаются повышение процентных ставок ФРС и Европейским центральным банком, японское правительство, вероятно, сочло, что недавнее "резкое падение" иены не имело особых оснований, таких как, например, новая значимая информация.

"Это достаточно небольшая сумма, если учитывать уровень ликвидности на рынке, — говорит Пант о размере японской интервенции. — Это больше похоже на сигнал, призванный сгладить коррекцию рынка".

"Когда проводится интервенция, это действительно замедляет темп ослабления валюты, — рассказывает он. — Мы наблюдали это в сентябре. Если же рассматривать историю подобных интервенций, то их воздействие обычно не очень продолжительное".

Если раньше ослабление иены приветствовалось, поскольку повышало конкурентоспособность японского экспорта, то сейчас оно стало головной болью для властей Японии, поскольку раздувает цены на и без того подорожавшие топливо и продукты питания, которые Япония импортирует.

"Более важная общая позиция в денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике, которая по-прежнему соответствует моменту, — говорит Пант. — Интервенция была разовой мерой, показавшей до сих пор лишь небольшой эффект".