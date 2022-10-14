МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Национальные консультации об антироссийских санкциях в Венгрии являются инструментом властей для усиления своей позиции в переговорах по ограничениям в Брюсселе за счет опоры на мнение большинства населения, результаты консультации не будут иметь юридической силы. Об этом рассказал РИА Новости директор венгерского Фонда экономических исследований Oeconomus Антон Бендаржевский. В Венгрии стартуют национальные консультации по антироссийским санкциям

По словам эксперта, консультации не имеют юридической силы, однако их результат — волеизъявление народа. Подобный опрос, считает Бендаржевский, будет иметь вес как во внутриполитическом дискурсе, так и на переговорной площадке с Брюсселем.

Он напомнил, что согласно результатам опросов, "около 70% венгров считают, что за негативную экономическую ситуацию в первую очередь ответственны санкции". "Я думаю, что консультация в принципе подключается к этим опросам, чтобы подтвердить мандат правительства в том, чтобы они проводили более прагматическую политику по поводу санкций", — отметил собеседник агентства.

Эксперт подчеркнул, что в Венгрии могут не поддержать санкции, которые идут вразрез с национальными интересами государства.

Премьер-министр страны Виктор Орбан в конце сентября сообщил о запуске в Венгрии национальных консультаций, чтобы узнать мнение граждан об антироссийских санкциях ЕС. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". Позднее в правительстве пояснили, что всего в анкете будет семь вопросов, касающихся газа, нефти, атомной энергетики и туризма.