Эксперт Бендаржевский: консультации о санкциях усилят переговорные позиции Венгрии в ЕС
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Национальные консультации об антироссийских санкциях в Венгрии являются инструментом властей для усиления своей позиции в переговорах по ограничениям в Брюсселе за счет опоры на мнение большинства населения, результаты консультации не будут иметь юридической силы. Об этом рассказал РИА Новости директор венгерского Фонда экономических исследований Oeconomus Антон Бендаржевский.
По словам эксперта, консультации не имеют юридической силы, однако их результат — волеизъявление народа. Подобный опрос, считает Бендаржевский, будет иметь вес как во внутриполитическом дискурсе, так и на переговорной площадке с Брюсселем.
Он напомнил, что согласно результатам опросов, "около 70% венгров считают, что за негативную экономическую ситуацию в первую очередь ответственны санкции". "Я думаю, что консультация в принципе подключается к этим опросам, чтобы подтвердить мандат правительства в том, чтобы они проводили более прагматическую политику по поводу санкций", — отметил собеседник агентства.
Эксперт подчеркнул, что в Венгрии могут не поддержать санкции, которые идут вразрез с национальными интересами государства.
Премьер-министр страны Виктор Орбан в конце сентября сообщил о запуске в Венгрии национальных консультаций, чтобы узнать мнение граждан об антироссийских санкциях ЕС. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". Позднее в правительстве пояснили, что всего в анкете будет семь вопросов, касающихся газа, нефти, атомной энергетики и туризма.
https://1prime.ru/state_regulation/20221014/838463153.html