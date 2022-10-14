МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Консолидированный контейнерооборот морских терминалов Global Ports за 9 месяцев 2022 года снизился на 31,7% к аналогичному периоду предыдущего года и составил 813 тысяч TEU, сообщает группа. Новак рассказал о возможностях России по поставке газа через Турцию

В третьем квартале 2022 года контейнерооборот снизился на 49,7%, до 202 тысяч TEU.

"В результате значительного сокращения количества судозаходов ведущих международных контейнерных линий в порты России, в третьем квартале и по итогам 9 месяцев 2022 года российский контейнерный рынок в Балтийском бассейне, как и расположенные в нем терминалы группы, испытали серьезное снижение объемов перевалки контейнеров, автомобилей и грузов Ро-Ро", — говорится в сообщении группы.

В то же время объем перевалки контейнеров в Дальневосточном бассейне и на терминале "Восточная стивидорная компания" (ВСК, входит в Global Ports) в результате перестройки цепочек поставок вырос за 9 месяцев на 7,7% — до 1,5 миллиона TEU. Группа отмечает, что высокий спрос на рынке Дальнего Востока способен превысить мощности контейнерных терминалов и смежной с ними инфраструктуры в регионе.

В Балтийском регионе Global Ports концентрируется на увеличении объемов перевалки неконтейнерных грузов, а также на управлении затратами. На ВСК на фоне растущего спроса основное внимание уделяется операционной эффективности и логистическим цепочкам через Дальний Восток.

Global Ports управляет пятью морскими контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.