МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Объем "свободных денег" у россиян в сентябре увеличился до 27% с 25% в августе, при этом индекс свободных денег составил 81%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Российские банки сократили выдачу потребительских кредитов в сентябре

Уточняется, что "свободные деньги" в контексте исследования — это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Индекс "свободных денег" — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а затраты — на основе единой панели данных холдинга. Выборка панели репрезентирует население городов России с численностью более 10 тысяч человек.

"Исследование на основе единой панели данных "Ромир" показало, что в сентябре после основных трат в кошельке россиянина осталось 27% "свободных денег" (на 2 процентных пункта больше, чем в августе)", — говорится в исследовании.

"Индекс "свободных денег" составил 81%, что по сравнению с предшествующим месяцем больше на 11% (8 процентных пункта)", — отмечают исследователи. При этом по отношению к сентябрю прошлого года индекс сократился на 11% (10 процентных пунктов), тогда он составлял 91%.

По словам директора бизнес-направления "М-Ромир" Ксении Пайзанской индекс свободных денег существенно возрастает после сезонного снижения в августе. Кроме того, для сентября в целом характерен рост доли свободных денег — покупатели восстанавливают свою покупательскую способность после месяца с высокими тратами.