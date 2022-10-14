Путин заявил, что для России все более интересным становится сотрудничество с Центральной Азией
ПУТИН: РОССИИ СЕЙЧАС ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНО СОТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИЕЙ
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https://1prime.ru/state_regulation/20221014/838468993.html
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