ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Российская экономика будет сокращаться в 2022-2023 годах из-за глубокой рецессии, в которую она вошла, заявил в пятницу глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер на брифинге для журналистов. МВФ рекомендовал европейским центробанкам продолжать жесткую политику

"Рост в России будет отрицательным в 2022-2023 годах, это глубокая рецессия, в которую вошла Россия", — отметил он.

Он добавил, что другие страны европейского региона также испытывают проблемы, но не сталкиваются с "настолько большой рецессией", как Россия.

Ранее заместитель директора департамента исследований МВФ Петя Коева-Брукс отмечала, что перераспределение энергоэкспорта, значительное влияние государства в экономике и усиление рубля стали основными факторами поддержки российской экономики.

МВФ в октябрьском докладе вновь улучшил прогноз по российской экономике: в 2022 году ожидается спад на 3,4% вместо 6%, а в 2023 году — на 2,3% против июльского прогноза в 3,5%.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2022 году номинальный объем ВВП РФ составит 146 триллионов рублей, в 2023 году — почти 150 триллионов рублей, в 2024 году — 159,7 триллиона рублей, в 2025 году — 170,6 триллиона рублей.