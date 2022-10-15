В СКЦ назвали даты отплытия первого судна с зерном с Украины в Болгарию
В СКЦ заявили, что первое судно в рамках продуктовой сделки с Украины в Болгарию ушло в сентябре
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Первое украинское судно в рамках продуктовой сделки ушло в Болгарию в начале сентября, заявила пресс-секретарь представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла.
ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. По данным ведомства, взрывное устройство в начале августа было отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе).
Представитель СКЦ ответила на просьбу РИА Новости прокомментировать версию ФСБ о маршруте доставки взрывчатки для Крымского моста, указав, что подробности данного рейса ей неизвестны.
Палла отметила, что первый рейс в рамках продуктовой сделки с пунктом назначения в Болгарии состоялся 2 сентября, прошел досмотр 5 сентября.
Она добавила, что сухогрузы должны отплывать в Стамбул из Одессы, Черноморска и Южного, затем отправляться в конечный пункт назначения.