МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Первое украинское судно в рамках продуктовой сделки ушло в Болгарию в начале сентября, заявила пресс-секретарь представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла. Россия направила в ООН список претензий в связи с продуктовой сделкой

ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. По данным ведомства, взрывное устройство в начале августа было отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе).

Представитель СКЦ ответила на просьбу РИА Новости прокомментировать версию ФСБ о маршруте доставки взрывчатки для Крымского моста, указав, что подробности данного рейса ей неизвестны.

Палла отметила, что первый рейс в рамках продуктовой сделки с пунктом назначения в Болгарии состоялся 2 сентября, прошел досмотр 5 сентября.

Она добавила, что сухогрузы должны отплывать в Стамбул из Одессы, Черноморска и Южного, затем отправляться в конечный пункт назначения.