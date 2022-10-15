МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Британии Лиз Трасс рискует потерять свой пост, несмотря на отставку главы Минфина Квази Квартенга, рассказали РИА Новости эксперты. Трасс пообещала уменьшить размер британского госдолга

"Экономическое доверие к правительству Трасс подорвано. Она уволила своего канцлера (казначейства — ред.), что может дать временную передышку. Но налоговая политика, которая потрясла финансовые рынки в последние недели, была ее политикой. Премьер-министр может держаться еще несколько месяцев, но ее дни на Даунинг-стрит, несомненно, теперь сочтены", — заявил профессор государственной политики в Лондонском университете королевы Марии Патрик Дайамонд.

По мнению старшего преподавателя кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском университете Марка Гарнетта, Трасс останется на посту, если консерваторы не найдут подходящую замену.

В пятницу британский премьер повысила налог на прибыль предприятий до 25%. Эта мера ранее была предложена еще Борисом Джонсоном и отвергнута самой Трасс.

Отмечается, что отказ от увеличения налогов столкнулся с широкой критикой, поскольку этот план обвалил курс фунта стерлингов и вызвал опасения, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.