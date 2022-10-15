МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс покинет свой пост через несколько недель, несмотря на изменение своей политики, считает ушедший в отставку глава минфина страны и автор скандального плана спасения экономики государства Квази Квартенг, сообщила газета Times со ссылкой на источник. По мнению Квартенга, решение о его увольнении также не окажет влияния на срок ухода Трасс, отметило издание.

"Квази считает, что это даст ей лишь несколько недель", — процитировала газета слова источника. Эксперты оценили экономическую политику Трасс

Times добавила, что даже высокопоставленные чиновники на Даунинг-стрит считают отстранение Трасс от должности лишь вопросом времени. Так, министры и поддерживающие Трасс депутаты-консерваторы также выразили сомнения в том, что она сможет долго продержаться на своем посту, а по словам одного члена кабинета министров, правительство быстро "впало в состояние паралича". Другой министр выразил мнение, что Трасс, "похоже, сдалась", отметила газета.

В пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве её предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. Отмена запланированного повышения являлась одной из мер плана поддержки экономики и предполагала масштабное снижение налогов. Тем не менее, британское правительство столкнулось со шквалом критики из-за этого плана, который, помимо прочего, обвалил курс фунта стерлингов и вызвал опасения, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. Кроме того, в пятницу подал в отставку автор скандального плана, министр финансов Квази Квартенг, которого на этом посту сменил экс-глава британского МИД Джереми Хант.