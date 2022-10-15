МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 3 по 9 октября опустился сразу на 6 пунктов — до 92,7 пункта, что является минимумом с середины февраля. А снижение оказалось самым резким с начала апреля. МВФ спрогнозировал "глубокую рецессию" экономике России

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос лишь по антисептикам (на 3%, до 214 рублей). Снизился он по медицинским маскам (на 16%, до 88 рублей), кусковому мылу (на 10%, до 94 рублей), туалетной бумаге (на 7%, до 98 рублей), перчаткам (на 6%, до 133 рублей) и гречке (на 6%, до 108 рублей). По лимонам средний чек сохранился на прежнем уровне (36 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 6 пунктов — до 92,7 пункта. Меньшее значение индекса было в последний раз зафиксировано на неделе по 20 февраля, когда он составил 90,3 пункта, а более резкое снижение — на неделе по 3 апреля, когда индекс опустился сразу на 7 пунктов.

"Коронавирус продолжает уходить из текущей повестки российского потребителя", — констатируют аналитики "Платформы ОФД".