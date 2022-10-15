МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Первый саммит Россия — Африка был своего рода помолвкой, а второй по той же аналогии может стать свадьбой, заявил в интервью РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк. В Африке отвергли указания Европы по энергетическому переходу

Ранее, в ходе выступления на сессии Российской энергетической недели, политик отметил, что Африка хочет "жениться", в то время как Россия предлагает "встречаться".

"Нам нужно "зарегистрировать наши отношения". Первый саммит Россия — Африка можно назвать "помолвкой", а на втором сможем "отпраздновать свадьбу". Многие африканцы говорят по-русски, многие уже являются частью России, потому что они понимают Россию и способны перейти на новый уровень", — развил эту мысль Аюк, давая интервью РИА Новости.

По его словам, африканцы хотели бы укреплять и наращивать партнерство с Россией, а Москва делает встречные шаги. "Но мы больше не хотим встречаться, мы хотим жениться. Представьте, что вы встречаетесь с парнем, а он никак не делает предложение, не дарит кольцо. Россия — как завидный жених, с которым Африка хотела бы связать свою жизнь на долгие годы", — заключил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил РИА Новости, что тема сотрудничества России и Африки в энергетике станет одной из ключевых на саммите в 2023 году.

Второй саммит Россия — Африка должен пройти летом 2023 года. Первый саммит Россия — Африка прошел в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.