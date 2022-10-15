МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте, которая привела к гибели десятков человек, сообщается на сайте Кремля. Путин сообщил об усилении охраны на объектах энергетики и транспорте

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — сказано в сообщении.

Взрыв произошел в шахте на севере Турции. По последним данным, число погибших при взрыве достигло 28.

Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти ранее информировал, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы.