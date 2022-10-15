МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Продуктовая сделка будет не только продлена, но и, возможно, расширена, заявил в интервью изданию Politico координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла. Путин предупредил об угрозе срыва зерновой сделки

"Все, что я слышал, указывает на то, что она будет не только продлена, но и, возможно, расширена", — сказал координатор.

Ранее источник в Стамбуле заявил РИА Новости, что переговоры по продлению срока действия продуктовой сделки проводятся и есть надежда на консенсус. Срок действия продуктовой сделки завершается 19 ноября.

Абдулла рассказал, что Москва и Киев выдвигают требования для обновления договоренности. В частности, Россия призывает возобновить экспорт аммиака, а Украина хочет продления сделки более чем на год и включения в нее порта города Николаев.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый является меморандумом и предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.