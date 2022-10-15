Канада признала свое бессилие перед нахождением России в МВФ и G20
Вице-премьер Канады Фридланд: страна может лишь осудить Россию для исключения ее из МВФ и G20
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Канада мало что может сделать для исключения России из МВФ и G20, заявила вице-премьер страны Христя Фриланд. При этом она призвала других заняться исключением страны из указанных организаций.
"Заседания МВФ и Всемирного банка — это встречи пожарных, министров и глав центральных банков, чья работа заключается в защите мировой экономики. Россия сейчас является поджигателем. Россия не должна была присутствовать на встречах МВФ. Поджигателям не место на встречах пожарных", — процитировало ее слова агентство Bloomberg.
По словам Фридланд, все что Канада может сделать для исключения России из МВФ и G20 — это публично осудить российское правительство за спецоперацию на Украине.