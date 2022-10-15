МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Канада мало что может сделать для исключения России из МВФ и G20, заявила вице-премьер страны Христя Фриланд. При этом она призвала других заняться исключением страны из указанных организаций. В Швейцарии назвали сферу, которую хотят исключить из санкций против России

"Заседания МВФ и Всемирного банка — это встречи пожарных, министров и глав центральных банков, чья работа заключается в защите мировой экономики. Россия сейчас является поджигателем. Россия не должна была присутствовать на встречах МВФ. Поджигателям не место на встречах пожарных", — процитировало ее слова агентство Bloomberg.

По словам Фридланд, все что Канада может сделать для исключения России из МВФ и G20 — это публично осудить российское правительство за спецоперацию на Украине.