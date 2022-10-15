ПЕКИН, 15 окт — ПРАЙМ. Экономика Китая несмотря на понижательное давление из-за пандемии и сложной международной обстановки сохраняет жизнеспособность, оставаясь важным стабилизатором и источником движущей силы для роста мировой экономики, заявил в субботу официальный представитель ХХ съезда КПК Сунь Ели. Новак ждет стабильного роста поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Всех интересует экономическое развитие Китая. Согласно статистическим данным, с 2013 по 2021 год ВВП Китай рос в среднем на 6,6% в год, что было выше, чем средний уровень роста в 2,6% в мире и 3,7% в развивающихся странах за тот же период, вклад Китая в рост мировой экономики составлял более 30%", — заявил Сунь Ели на пресс-конференции в преддверии открытия съезда КПК.

Он отметил, что имея такой большой объем экономики, крайне сложно сохранить подобные темпы роста в процессе перехода к качественному развитию.

Вместе с тем он подчеркнул, что темпы роста ВВП являются важным показателем для измерения экономического развития, но это не единственный показатель. Так, после XVIII съезда КПК 2012 года ЦК партии пришел к заключению, что экономика Китая перешла от стадии высокого роста к стадии качественного развития.

"В то же время следует отметить, что под влиянием таких факторов, как пандемия коронавирусной инфекции и международная обстановка, экономика Китая испытывает все более сильное понижательное давление. Мы приняли ряд сильных и эффективных мер для стабилизации экономики и укрепления стабильной и положительной динамики", — указал он.

Сунь Ели подчеркнул, что "Китай по-прежнему является важным стабилизатором и источником движущей силы для роста мировой экономики". Китайские власти сообщили о восстановлении экономики страны

"Развитие Китая по-прежнему обладает множеством благоприятных условий. Экономика Китая устойчива, имеет большой потенциал и достаточно жизнеспособна", — указал он.

ВВП Китая во втором квартале этого года показал необычайно низкие темпы роста – всего 0,4%, что стало следствием двухмесячного локдауна в Шанхае и усиления коронавирусных ограничений в других регионах страны, перебоев в производственном секторе, логистике и туризме. В первом квартале показатель вырос на 4,8%. По итогам первого полугодия ВВП Китая продемонстрировал рост в 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2022 году составят около 5,5%.

ВВП Китая по итогам 2021 года, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавирусной инфекции, проблемы на рынке недвижимости и энергетический кризис, вырос на 8,1% по сравнению с 2020 годом, что оказалось выше официального прогноза в 6%.

Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Ифань ранее заявил РИА Новости, что КНР по итогам года может и не достичь установленной цели по росту Внутреннего валового продукта в 5,5%, но в этом нет ничего критичного, стране важнее справиться с пандемией, чем достичь цели по ВВП.

ХХ съезд Компартии Китая пройдет в Пекине с 16 по 22 октября, в нем примут участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии — членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.