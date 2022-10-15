МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вывел из-под экономических спецмер России ряд институтов развития, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал указ о сделках с недружественными нерезидентами

"В целях применения некоторых указов президента Российской Федерации постановляю установить, что запреты, предусмотренные пунктом 3 указа президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года №79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, не распространяются на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития, Российско-Кыргызский Фонд развития", — сказано в документе.