Президент СШ Байден отказался признавать влияние доллара на проблемы в мировой экономике
ВАШИНГТОН, 16 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден отказался признавать влияние американского доллара на проблемы в мировой экономике, сообщила пресс-служба Белого дома.
"Меня не беспокоит укрепление доллара", — сказал Байден.
"Проблема заключается в недостатке экономического роста и разумной политики в других странах, а не у нас", — добавил президент.
Он указал на проблему "мировой инфляции", которая значительно хуже в других странах, нежели в Соединенных Штатах.
"Наша экономика чертовски сильная", — сказал он.
В пятницу Международный валютный фонд (МВФ) в своем обзоре сообщил, что резкое укрепление доллара на протяжении текущего года до рекордного с 2000 года уровня привело к значимым макроэкономическим последствиям для почти всех стран мира.
По оценкам международной организации, усиление американской валюты отражается в платежных балансах государств по всему миру, а также ведет к повышению нагрузки при выплате трансграничных кредитов и заимствований, "примерно половина" которых номинирована в долларах.
https://1prime.ru/state_regulation/20221016/838476074.html