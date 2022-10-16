ВАШИНГТОН, 16 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден отказался признавать влияние американского доллара на проблемы в мировой экономике, сообщила пресс-служба Белого дома. Что будет, если Запад запретит России торговать долларом

"Меня не беспокоит укрепление доллара", — сказал Байден.

"Проблема заключается в недостатке экономического роста и разумной политики в других странах, а не у нас", — добавил президент.

Он указал на проблему "мировой инфляции", которая значительно хуже в других странах, нежели в Соединенных Штатах.

"Наша экономика чертовски сильная", — сказал он.

В пятницу Международный валютный фонд (МВФ) в своем обзоре сообщил, что резкое укрепление доллара на протяжении текущего года до рекордного с 2000 года уровня привело к значимым макроэкономическим последствиям для почти всех стран мира.

По оценкам международной организации, усиление американской валюты отражается в платежных балансах государств по всему миру, а также ведет к повышению нагрузки при выплате трансграничных кредитов и заимствований, "примерно половина" которых номинирована в долларах.